Milan-Sampdoria 1-0: “Sorpasso in cima” | Serie A News

Il Milan batte 1-0 la Sampdoria a 'San Siro' e conquista la vetta in Serie A. Rete di Rafael Leão in apertura su assist di Mike Maignan

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Sampdoria, partita della 25^ giornata di Serie A, terminata 1-0 per i rossoneri. Grazie a questo successo il Milan di Stefano Pioli ha superato l'Inter in vetta alla classifica del campionato. Che, adesso, recita Milan 55 punti, Inter 54 (ma con una partita in meno), Napoli 53. Un equilibrio totale, dunque, che il Milan dovrà cercare di spezzare nelle prossime partite, giacché giocherà sabato prossimo a Salerno e, dunque, venerdì 25 febbraio in casa contro l'Udinese.