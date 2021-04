Milan-Sampdoria 1-1, Sconcerti: “Milan, nessuno pensa di rimproverarti”

Milan-Sampdoria 1-1 a 'San Siro'. Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato così del momento dei rossoneri sul 'Corriere della Sera' di oggi

Milan-Sampdoria , ieri pomeriggio a 'San Siro', è terminata 1-1 . Mario Sconcerti , giornalista sportivo, ha commentato sulle colonne del 'Corriere della Sera' in edicola questa mattina il momento dei rossoneri di Stefano Pioli e, più in generale, l'andamento del campionato di Serie A .

"La Juventus è davanti a un crollo che era nell'aria ma che sta assumendo colori troppo intensi. C'è una deriva comune che riguarda tutto il suo mondo. La Juve ha tutto il diritto di perdere una stagione senza rendere conto a nessuno", ha concluso Sconcerti.