Milan-Sampdoria 1-1, Pioli: “Lenti e imprecisi: zero alibi” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, picchia duro al termine di Milan-Sampdoria, gara terminata 1-1 a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, piuttosto duro nel post-partita di Milan-Sampdoria 1-1 a 'San Siro'. Ennesimo passo falso della sua squadra tra le mura amiche, dove non vince da due mesi esatti (Milan-Crotone 4-0 del 7 febbraio scorso in Serie A). Un Pioli nettamente insoddisfatto della prestazione del Milan. E che gli impegni delle Nazionali non costituiscano un alibi ...

"Anche la Sampdoria ha avuto giocatori in Nazionale. Simon Kjær ha giocato con la Danimarca e oggi ha fatto una bella partita - ha esordito Pioli, le cui dichiarazioni sono state riprese, tra gli altri, anche da 'Tuttosport' oggi in edicola -. Non ci sono alibi. Siamo stati lenti nel fraseggio e imprecisi nelle scelte. C'erano tanti spazi per fare qualcosa di più. Quando fai scelte sbagliate e giochi una partita al di sotto del tuo livello, queste sono le prestazioni. Oggi c'è delusione ed amarezza per come abbiamo giocato e non ci sono giustificazioni".

Così ha proseguito Pioli dopo Milan-Sampdoria: "Dovevamo affrontare la partita con più ritmo e piglio. Non è mancato lo spirito nel finale di gara. Volevamo tornare a vincere a 'San Siro' ma non ci siamo riusciti. L'occasione del palo di Franck Kessié poteva darci la vittoria, ma per come avevamo giocato non l'avremmo meritata". Quindi il tecnico emiliano ha incalzato: "Ci siamo complicati la vita da soli perché non abbiamo approcciato bene alla gara. Quando a livello mentale non riesci ad entrare subito in partita poi le difficoltà della gara aumentano".

Sulle difficoltà offensive del Milan contro la Sampdoria, Pioli ha quindi ammesso: "Siamo stati poco lucidi nelle scelte e poco precisi tecnicamente per far male all'avversario. La Samp si è schierata molto bene. Abbiamo fatto troppo poco, abbiamo giocato con poco ritmo ed il nostro approccio non è stato quello giusto. È stata una partita complicata per noi". Sulle difficoltà di Alexis Saelemaekers nel ruolo di terzino, l'allenatore ha evidenziato: "Credo che abbia buone caratteristiche per fare bene in quel ruolo lì, soprattutto quando la squadra comanda il gioco".

Questo, forse, è stato il problema principale. "Pensavo di attaccante di più e di avere uno sviluppo sulle fasce con il terzino un po' più qualitativo ...". "Ho fatto delle scelte che in base ai giocatori che hanno giocato tanto in Nazionale - ha concluso, infine, Pioli dopo Milan-Sampdoria -. Tutto è criticabile. Dopo una prestazione del genere, non è questione di un giocatore o di una posizione. La squadra non ha offerto una prestazione all'altezza".