Milan-Sampdoria 1-1: decima rimonta stagionale per i rossoneri | News

In occasione di Milan-Sampdoria 1-1 a 'San Siro', ieri, è arrivata la decima rimonta stagionale del Diavolo tra Serie A e coppe. Il punto

Milan-Sampdoria, ha riportato 'gazzetta.it', è stata la decima partita stagionale tra Serie A , Coppa Italia ed Europa League in cui il Diavolo ha rimontato da un punteggio di svantaggio. In tre circostanze, contro Celtic in Europa, Parma e Hellas Verona in campionato, addirittura, lo ha fatto da un passivo di due reti.

Il Milan, in sostanza, non molla davvero mai e questo potrebbe anche fare la differenza nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, apertissima e con cinque squadre in lizza per tre soli posti.