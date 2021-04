Milan-Sampdoria 1-1, Condò: “Milan e Juventus, Champions a rischio”

Milan-Sampdoria 1-1 ieri a 'San Siro'. Paolo Condò, giornalista sportivo, ha espresso la sua opinione sul Milan a 'Repubblica': le sue parole

Milan-Sampdoria , ieri pomeriggio a 'San Siro', è terminata 1-1 . E Paolo Condò , giornalista sportivo, ha analizzato il momento dei rossoneri, così come l'intero andamento del campionato di Serie A , sulle colonne del quotidiano 'Repubblica' in edicola questa mattina.

"Nel gruppetto delle cinque (la Lazio è rimasta appesa in extremis, ma c’è ancora) si passa dall’evidente stanchezza psicologica del Milan, che da gennaio non riesce più a mettere in fila due prestazioni convincenti, alle paurose oscillazioni dell’impero juventino. Che contro il Toro ha salvato l’onore ma non la classifica, sempre meno adeguata a un club reduce da 9 Scudetti consecutivi".