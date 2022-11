Milan-Salisburgo, Bennacer e Tonali in mediana: Pioli va sul sicuro

Il Milan sta preparando alacremente la sfida contro il Salisburgo . La partita di domani sarà una tappa fondamentale: in caso di pareggio o vittoria i rossoneri si guadagneranno la qualificazioni agli ottavi di finale di Champions League . L'avversario non è da sottovalutare, soprattutto ricordandosi la sfida d'andata. Stefano Pioli starebbe preparando gli ultimi accorgimenti. A centrocampo dovrebbe tornare da titolare Ismael Bennacer .

Dopo che i due non hanno giocato insieme contro il Torino, potrebbe essere fondamentale ritrovare l'alchimia tra i due in Europa. Sempre per il quotidiano, il Salisburgo potrebbe pressare con molta veemenza, proprio come fatto dagli uomini di Juric in campionato. Per questo il ritorno dell'algerino sarà importantissimo.