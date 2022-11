Milan-Salisburgo, Maldini: “Sarebbe bello incontrare il Real di Ancelotti”

Puntare in alto: "Adesso dovremo goderci l'ottavo di finale, essendo però pronti a fare qualcosa di meglio. Quanto fatto è un inizio, ma non si deve mai dimenticare cosa ha rappresentato questo club nel mondo, non dobbiamo quindi accontentarci di quanto fatto finora. Dobbiamo ritrovare la dimensione europea tipica di questo club. Il Milan sarà una mina vagante tra le seconde classificate, sarebbe bello incontrare anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I nostri giocatori devono sapere che forti e devono puntare sempre più in alto. Siamo giovani, ma siamo maturi, perché due anni fa avremmo festeggiato di più questa qualificazione".