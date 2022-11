Milan-Salisburgo, servirà il miglior Leao: Pioli punta sul suo gioiello

Stefano Pioli, alla vigilia della partita contro il Salisburgo, starebbe decidendo le ultime mosse per la Champions League. Il suo Milan dovrà rialzare la testa, dopo la sconfitta contro il Torino. In campo dovrebbero scendere i titolarissimi e...

Stefano Pioli, alla vigilia della partita contro il Salisburgo, starebbe decidendo le ultime mosse per la Champions League. Il suo Milan dovrà rialzare la testa, dopo la sconfitta contro il Torino. In campo dovrebbero scendere i titolarissimi e non ci sarà spazio per gli errori. I rossoneri hanno due risultati su tre per potersi qualificare agli ottavi di finale della competizione.