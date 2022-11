Milan-Salisburgo, in difesa torna la garanzia: Kjaer dà solidità

Il Milan è alla vigilia di una partita fondamentale della stagione. La partita di San Siro contro il Salisburgo di Champions League , potrebbe regalare il pass agli ottavi di finale nella competizione. Un obiettivo importante, che manca da molti anni alla squadra di Stefano Pioli . Lo stesso allenatore potrebbe avere dei dubbi di formazione ancora da sciogliere, tra cui i giocatori da scegliere per la difesa.

Milan-Salisburgo, al centro torna Kjaer

Il Milan dovrebbe ritrovare la solidità di Simon Kjaer, tenuto a riposo nella sfida contro il Torino. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport compie un'ampia analisi su questo argomento. Secondo la rosea i rossoneri subiscono in media 0,2 gol a gara con il danese in campo. Senza di lui questo numero si alza in modo esponenziale, arrivando a 1,3. Numeri alla mano, Kjaer è un giocatore insostituibile al momento.