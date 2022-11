Milan-Salisburgo, ci pensa sempre Giroud. Pronto il rinnovo fino al 2024

L'impronta di Olivier Giroud è ben visibile in Milan-Salisburgo. Il francese è un trascinatore: pronto per lui il rinnovo fino al 2024

Renato Panno

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' mette il punto sulla prestazione sontuosa di Olivier Giroud in Milan-Salisburgo. Il francese, nonostante i suoi 36 anni, è un punto di riferimento assoluto per la squadra. Esattamente a 36 anni e 33 giorni, dopo Filippo Inzaghi, è il secondo calciatore più anziano della storia del Milan ad aver segnato più di un gol in Champions League. Ad aver segnato almeno 4 gol in un'edizione della maggiore competizione europea, prima di lui, c'era riuscito Zlatan Ibrahimovic nel 2011-2012.

Che numeri! — Ieri, oltre alla doppietta e alla solita grande partita di sacrificio, Oli ha fornito anche un assist perfetto per la rete del momentaneo 2-0 di Rade Krunic. L'uomo dai gol pesanti ha trascinato ancora una volta il Milan, con cui ha segnato 22 gol da titolare in 43 partite. Più di uno realizzato ogni due partite. Era arrivato come vice Ibra, ma pian piano è salito in cattedra diventando il titolare indiscusso in attacco.

Questione rinnovo — Con questi numeri Giroud spera di poter essere l'attaccante titolare anche della sua Francia al Mondiale. Una volta tornato potrà prolungare il suo contratto, attualmente in scadenza a giugno 2023. La società non ha dubbi e ha intenzione di rinnovare il rapporto con l'ex Chelsea fino al 2024. "Questa è stata una serata perfetta per me e per la squadra. Sono orgoglioso dello spirito del gruppo. Volevamo fare una grande partita e lo abbiamo fatto. Non ci poniamo limiti. Gol? Dedicato a Saelemaekers". Così Olivier a fine partita. "Succede a chi ci crede" è il suo motto, pubblicato anche su Instagram qualche ora prima della partita. Ci ha creduto, ed è successo. Maldini affamato, non si accontenta: "Saremo una mina vagante". Le dichiarazioni