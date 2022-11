Milan-Salisburgo 4-0, ecco gli Ottavi dopo nove anni! Giroud implacabile

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' si sofferma su Milan-Salisburgo , partita valida per la 6^ giornata del gruppo E di Champions League. I rossoneri raggiungono finalmente gli Ottavi di Finale, raggiunti dopo un inseguimento di nove anni. E lo fanno nel migliore dei modi, sbarazzandosi degli avversari con un netto 4-o che fa partire la festa a San Siro. Il primo tempo, però, non è stato dei più agevoli. Gli austriaci hanno costruito diverse occasioni ma, quando la carica agonistica è precipitata, il Milan è andato a nozze. Rafael Leao è stato a tratti inarrestabile, mentre Olivier Giroud è, ancora una volta, il simbolo della concretezza. Quando la partita conta lui c'è. Aveva realizzato una doppietta anche contro il Sassuolo, il giorno dello scudetto. Si è ripetuto ieri per firmare la qualificazione alla seconda fase di Champions, aggiungendo anche l’assist per la prodezza di Rade Krunic e innescando Junior Messias per il 4-0.

Qualche brivido

Il ritorno di Ismael Bennacer, dopo la partita di Torino, ha dato idee e regia ma, nel primo tempo, al Milan è mancato equilibrio. La conseguenza sono stati 45 minuti di follia, con occasioni da una parte e dall'altra. Il Salisburgo, com'è giusto che fosse, si sbilanciava in avanti, ma Theo Hernández era sempre pronto a sfruttare gli spazi con le sue cavalcate. Il palo colpito in avvio è soltanto una delle giocate di una partita fantastica per il francese. Non sono mancati però i brividi per i tifosi rossoneri, che hanno applaudito le chiusure di Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Il primo è stato miracoloso su Kjaergaard, il secondo ha rischiato il rigore su Okafor. Il primo tempo finisce 1-0 grazie al colpo di testa di Giroud su assist di Tonali, nel secondo tempo non c'è storia. Il Milan dilaga e si prende gli Ottavi di Finale. Maldini affamato, non si accontenta: "Saremo una mina vagante". Le dichiarazioni