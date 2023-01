Milan, a Salerno senza un vice Theo Hernandez: si opera Ballo-Touré

L'attesa sta per terminare. La Serie A sta per tornare in campo e la prima partita dopo la sosta per lasciare spazio ai Mondiali di Qatar 2022 sarà il lunch match del 4 gennaio tra Milan e Salernitana . I problemi che deve affrontare il Diavolo nel reparto avanzato sono ben noti da tempo, ma negli ultimi giorni un altra zona del campo ha sofferto una perdita.

A seguito dell'amichevole contro il PSV Eindhoven, infatti, il Milan ha perso anche Fodé Ballo-Tourè , che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per una lussazione acromion-claveare destra. Il che, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, costringe i rossoneri a presentarsi a Salerno con il solo Theo Hernandez disponibile a sinistra.

Per la verità un alternativa ci sarebbe. Con il rientro a pieno regime del capitano del Milan Davide Calabria sulla fascia destra, potrebbe essere dirottato Sergiño Dest a sinistra. Anche per far rifiatare Theo Hernandez che ha pochi giorni di allenamento nelle gambe dopo gli impegni mondiali. Lo statunitense, però, schierato in quel ruolo contro il PSV Eindhoven, non ha particolarmente brillato. Leao, ascolta Inzaghi: "Ti consiglio di diventare una bandiera del Milan"