Milan, l’infermeria si riempie ancora: si aggiungono Rebic e Ballo-Touré

La situazione in casa Milan , a due giorni dall'incontro con la Salernitana che segna la ripresa della Serie A, non è certamente delle migliori. Contro i granata, infatti, il Diavolo avrà soprattutto un problema nel reparto avanzato, dove alla lunga lista degli infortuni si aggiunge anche quello di Ante Rebic .

Il croato ha rimediato una lesione al muscolo adduttore della coscia sinistra nell'amichevole contro il PSV Eindhoven e per questo motivo non potrà prendere parte alla trasferta di Salerno. Per la quale saranno assenti anche il lungodegente Zlatan Ibrahimovic e Divock Origi , anche lui alle prese con un guaio fisico.

Assente dell'ultima ora anche il terzino sinistro Fodé Ballo-Touré, che ha riportato una lussazione acromion-claveare. Il ruolo di vice Theo Hernandez lo dovrebbe quindi rivestire Sergiño Dest, dirottato su quella fascia in via del tutto eccezionale. Per fortuna si registra il rientro di Davide Calabria a destra. Per dovere di cronaca è necessario sottolineare che contro la Salernitana saranno assenti anche Mike Maignan, Junior Messias e Rade Krunic. Leao, ascolta Inzaghi: "Ti consiglio di diventare una bandiera del Milan"