Milan, infortunati Ballo-Touré e Rebic: le loro condizioni | PM News

È iniziato l'anno nuovo, ma per il Milan l'emergenza infortunati sembra non volersi minimamente placare. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, in occasione dell'amichevole PSV-Milan, persa per 3-0 al 'Philips Stadion', l'attaccante croato Ante Rebic ha riportato una lesione di un muscolo adduttore della coscia sinistra. Verrà rivalutato con risonanza fra 7 giorni.