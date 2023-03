Milan-Salernitana 1-1, eterno Giroud. Ma ora servono i gol degli altri

Olivier Giroud è andato in gol in occasione di Milan-Salernitana. Ad Udine non ci sarà per squalifica e toccherà ad altri segnare. Il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud, a segno ieri sera in occasione di Milan-Salernitana 1-1 a 'San Siro'. Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha scelto ancora una volta il centravanti francese al posto di Divock Origi o Ante Rebić (non Zlatan Ibrahimović, ancora lontano dalla condizione migliore) e ha avuto ragione.

Milan-Salernitana 1-1: Giroud gol e poi basta — Giroud, che aveva saltato l'ultima partita l'8 novembre 2022 (Cremonese-Milan 0-0) per squalifica, è stato sempre presente nei successivi impegni del Milan: 16 gare consecutive (soltanto una da subentrato) tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e finale di Supercoppa Italiana. E dire che nella pausa invernale del campionato non era andato in letargo, ma aveva trascinato la Francia fino alla fine dei Mondiali in Qatar.

In Milan-Salernitana il Diavolo ha vissuto una serata senza gloria, ma Giroud ha aggiornato il suo tabellino. Ha realizzato ieri il suo gol numero 8 in campionato. Sono 12 quelli complessivi. L'anno passato, in tutte le competizioni, ne mise a segno 14. Negli anni inglesi, ha ricordato la 'rosea', era arrivato massimo a 14 nella stagione 2017-2018. Inoltre, con quello di ieri Giroud ha segnato il terzo gol di testa su tre nel 2023.

Il francese conquista record su record. Ma ad Udine sarà squalificato — Come lui anche Victor Osimhen (Napoli) e Danilho Doekhi (Union Berlino). Il centravanti classe 1986, poi, da ieri ha conquistato un altro primato tutto suo. È diventato, infatti, il giocatore più anziano ad aver realizzato almeno otto gol considerati i cinque tornei nazionali più importanti in Europa. Un record che non può essere celebrato, vista la gioia 'spezzata' dal pareggio della Salernitana firmata da Boulaye Dia.

Ma non solo perché Giroud, ammonito durante Milan-Salernitana, sarà costretto a saltare per squalifica Udinese-Milan. Alla 'Dacia Arena', sabato sera, serviranno pertanto i gol degli altri. Ma Ibra ha segnato l'ultima volta il 9 gennaio 2022, Origi ha fatto due gol - ininfluenti ai fini del risultato - contro Monza e Sassuolo. Poi c'è Rebić che non segna da mesi e Charles De Ketelaere ancora a digiuno. Buona fortuna, Diavolo. Milan, importante promessa di Cardinale >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!