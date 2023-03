Milan-Salernitana 1-1: “Il Diavolo è rimasto a Londra” | Serie A News

1-1 a 'San Siro' tra Milan e Salernitana. Molto male i rossoneri di Stefano Pioli dopo aver centrato la qualificazione ai quarti di Champions

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Milan-Salernitana, partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 1-1 ieri sera a 'San Siro'. Un'occasione persa dal Milan di Stefano Pioli nella giornata in cui avevano perso Inter, Roma ed Atalanta e pareggiato la Lazio.

"Un pari da non crederci", secondo la 'rosea', quello scaturito da Milan-Salernitana, tra mille occasioni, salvataggi miracolosi sulla linea di Guillermo Ochoa o al limite dell'area di Mike Maignan. Ma non solo: rigori cancellati e non visti, un paio di accenni di rissa, un gol di testa del solito Olivier Giroud recuperato in un quarto d'ora da un contropiede di Boulaye Dia.

Milan-Salernitana 1-1: Diavolo pessimo contro i campani — Il Milan avrebbe potuto chiudere la partita in 45', non lo ha fatto e il match, per il Diavolo, è diventato poi terribile. Per il quotidiano sportivo nazionale, non è la squadra del post-Mondiale, quella orribile di gennaio, ma non ha dimostrato neanche di possedere leggerezza, sicurezza, carattere e continuità.

Qualcosa, nella squadra rossonera, si è rotto e Pioli sta cercando di incollarne i pezzi. Non si fossilizza su un solo modulo, sperimenta, cerca di variare. Riscontra, però, oggettive difficoltà. Dal 3-4-2-1 passa al 4-2-3-1 quando Pierre Kalulu si allarga come un terzino. A volte, poi, passa al 3-2-2-3 (o 'WM') di Herbert Chapman, ma non riesce ad avere la meglio sui campani.

Il Milan, contro la Salernitana, ha concluso per una decina di volte verso la porta nel primo tempo, ma è molto impreciso. Riesce a fare solo un gol con Giroud. Il peggio, però, secondo 'La Gazzetta dello Sport', viene da Rafael Leão. "Scomparsa l'ala sinistra irresistibile di un tempo, ora c'è un giocatore con la testa altrove che sbaglia giocate e posizione e ormai è fischiato puntualmente", ha evidenziato il quotidiano sportivo nazionale.

C'era rigore su Theo, ma non si può giocare e sprecare così — Dopo il pareggio - meritato - degli ospiti in Milan-Salernitana è successo di tutto. Negato un rigore al Milan per un fallo su Theo Hernández (giusto togliere al V.A.R. quello su Ismaël Bennacer). Però anche l'ex rossonero Krzysztof Piątek finisce a terra nell'area rossonera. L'ingresso di Zlatan Ibrahimović, Divock Origi e Charles De Ketelaere non sposta gli equilibri: solo Ibra ha provato a fare qualcosa, entrando in partita.

Il Milan, alla fine dei giochi, è di nuovo quarto. Ma continua a sprecare continui match-point che, a fine stagione, potrebbero rivelarsi deleteri. Moviola Milan-Salernitana, Diavolo penalizzato: il motivo >>>

