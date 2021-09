Milan, Saelemaekers sarà l’ultimo nazionale a tornare a Milanello

Quanti nazionali in giro per il mondo per il Milan. Alexis Saelemaekers, che arriverà giovedì, sarà l'ultimo a fare ritorno a Milanello

Renato Panno

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto sui tredici giocatori del Milan che hanno risposto alla chiamata delle rispettive nazionali. L'ultimo a fare ritorno a Milanello sarà Alexis Saelemaekers, che tornerà giovedì all'indomani di Bielorussia-Belgio. Davide Calabria e Alessandro Florenzi, gli altri due uomini di fascia destra, torneranno alla base nella giornata di mercoledì. Questa volta sono rimasti meno titolari del solito nel centro sportivo rossonero vista anche la prima convocazione assoluta di Theo Hernandez. Questi gli altri giocatori impegnati in nazionale: Tonali, Maignan, Kjaer, Ballo-Touré, Krunic, Bennacer, Kalulu, Plizzari e Maldini". Bennacer-Kessie-Tonali, trio Milan da scudetto: ecco come possono giocare insieme