Milan, Saelemaekers futuro deciso. Ecco cosa ha convinto Allegri

Alexis Saelemaekers, come ricorda 'Tuttosport', dopo due stagioni in prestito, sarebbe destinato a far parte dell’organico di Massimiliano Allegri. Il Milan lo dovrebbe tenere come opzione per la fascia. Il belga ha avuto ottime stagioni lontano dal rossonero: col Bologna 30 gare in campionato con 4 gol e 3 assist, alternandosi sulle corsie offensive con Orsolini e Ndoye. Niente riscatto per 9.5 milioni. Tornato a Milanello, Alexis era stato subito apprezzato da Fonseca, ma fu scambiato per Abraham alla Roma, in un doppio prestito gratuito. Grande stagione anche con i giallorossi: 32 gare totali, 7 gol e 7 assist.