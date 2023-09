Sacchi, cinquant’anni da allenatore: dalla gavetta al Milan

Nel 1973, cinquanta anni fa Arrigo Sacchi diventava allenatore. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un bellissimo ricordo alla carriera dell'ex tecnico che con il Milan vinse tutto. Nel settembre 1973 è in panchina, spinto da Alfredo Belletti. Vince il campionato di Seconda Categoria e allena il Fusignano per tre stagioni. Va all’Alfonsine e poi al Bellaria in Serie D. Non ha il patentino, ma allena lo stesso. Poi il Supercorso di Coverciano. Molta Primavera con Cesena e Fiorentina, Rimini in C1, Parma in C1 (promosso in B). Poi il Milan.