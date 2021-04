Milan, Sacchi: “Bisogna tornare ad essere un collettivo polivalente”

Arrigo Sacchi, leggendario ex allenatore rossonero, ha parlato del momento attuale del Milan e ho fornito la ricetta per uscire da questa crisi

Arrigo Sacchi, leggendario ex allenatore rossonero, ha parlato del momento attuale del Milan e ho fornito la ricetta per uscire da questa crisi. Queste le dichiarazioni apparse sulle pagine de 'La Gazzetta dello Sport': "Il Milan ha bisogno di una svolta. Sino a lunedì è riuscito a resistere al secondo posto, adesso è terzo a pari punti con Juve e Napoli. I rossoneri dovranno tornare a essere un collettivo polivalente, con tutti e gli undici capaci di praticare sia la fase difensiva sia quella offensiva, uniti da un filo invisibile che è il gioco". Esterno offensivo: grande occasione in Olanda per il Milan