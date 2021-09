Milan, rosa più completa e più profonda. Tomori acquisto più costoso

Fikayo Tomori, difensore centrale riscattato dal Chelsea, è l'acquisto più caro del Milan in questa sessione di calciomercato. Squadra solida

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha analizzato quanto fatto dal Milan in questo calciomercato estivo. Ed il giudizio del quotidiano romano è senza dubbio positivo. La rosa del Milan di Stefano Pioli , infatti, è più completa e più profonda . "Un gruppo più forte e di maggiore qualità rispetto all'anno passato", la tesi del 'CorSport'.

Via Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, andati a PSG e Inter a parametro zero, il Diavolo ha accolto Mike Maignan e concesso fiducia al confermato (per almeno due anni) Brahim Díaz, che dal turco ha rilevato anche la maglia numero 10 oltre che le chiavi del Milan sulla trequarti del 4-2-3-1 di Pioli. Alla fine è arrivato il jolly Junior Messias, che può giocare anche come esterno destro offensivo.