Milan, Romagnoli out per Napoli: al suo posto giocherà Kalulu

Alessio Romagnoli salterà Napoli-Milan. Si scalda Pierre Kalulu, entrato benissimo a freddo durante il derby contro l'Inter di ieri a San Siro

Daniele Triolo

Il Milan ha perso il suo capitano, Alessio Romagnoli, uscito per infortunio al 26' di Milan-Inter, il derby di Milano disputatosi ieri sera a 'San Siro' e valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Romagnoli si è infortunato in un contrasto aereo con Edin Džeko, nel quale ha sventato una potenziale palla-gol per i nerazzurri: ha sentito tirare l'adduttore sinistro e ha chiesto il cambio.

Gli esami strumentali svolti questa mattina, fortunatamente, hanno escluso lesioni muscolo-tendinee in regione adduttoria sinistra. L’evoluzione clinica del problema di Romagnoli, pertanto, verrà valutata giorno per giorno. Quello che è certo, però, è che il numero 13 rossonero salterà Napoli-Milan, big match della 28^ giornata di Serie A, in programma domenica sera, ore 20:45, allo stadio 'Diego Armando Maradona'.

Al posto di Romagnoli il tecnico del Milan, Stefano Pioli, darà spazio a Pierre Kalulu. Il giovane francese, classe 2000, è entrato a freddo ieri sera in campo al posto del capitano del Diavolo, sfoderando una prestazione davvero molto buona. Ha ben neutralizzato, in coppia con Fikayo Tomori, i pericoli (pochi, molto pochi) portati dal bosniaco Džeko e Lautaro Martínez (poi sostituito da Alexis Sánchez).

Kalulu, ogni qualvolta è stato chiamato in causa, ha sempre convinto, eccezion fatta, forse, per la partita contro lo Spezia. Di fatto, l'ex Olympique Lione, dopo l'infortunio di Simon Kjær, è diventato la prima alternativa in difesa. E, per il livello delle prestazioni offerte, meriterebbe anche più spazio. È anche grazie alla sua crescita, impetuosa, nel corso degli ultimi 18 mesi, che Paolo Maldini e Frederic Massara, a gennaio, non hanno preso un altro difensore centrale in sede di mercato.

Con Kalulu il Milan si sente protetto e al sicuro. Anche se, come nella sfida di domenica sera, mancherà capitan Romagnoli a difendere il fortino davanti alla porta di Mike Maignan. Dalla Spagna: "Preferisce il Milan alla Juve". Le ultime news di mercato >>>

