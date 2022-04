Milan, Romagnoli infortunato: a rischio la sfida contro il Torino

Assente nella sfida di ieri contro il Bologna, Romagnoli rischia di saltare anche la prossima sfida col Milan, in casa del Torino

Matteo Mosconi

Alessio Romagnoli non ha preso parte alla gara di ieri sera contro il Bologna, pareggiata per 0-0, per via di un'infiammazione all'adduttore sinistro.

Come ricorda l'edizione odierna di Tuttosport, il difensore si era già dovuto fermare proprio per un problema muscolare in occasione del derby di Coppa Italia, rientrando in panchina contro l'Empoli.

Resta dunque da capire se il capitano rossonero riuscirà ad essere quantomeno fra i convocati per la prossima trasferta in casa del Torino. In alternativa, a Stefano Pioli resterà il solo Matteo Gabbia come ricambio per la coppia Kalulu-Tomori. Milan, nuovo trequartista dalla Ligue 1? Le ultime news di mercato >>>

