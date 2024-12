Milan-Roma, c’è Theo Hernández ma non Pulisic. Parla il doppio ex Cafu

Tanto spazio concesso a Milan-Roma sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 29 dicembre 2024. Non potrebbe essere altrimenti visto che, a 'San Siro', questa sera alle ore 20:45 andrà in scena una partita che il Diavolo dovrà vincere ad ogni costo. Per concludere bene l'anno 2024, certo. Ma anche per partire alla volta di Riyadh (Arabia Saudita) per la 'Final Four' della Supercoppa Italiana con tutt'altro spirito e, soprattutto, per non vedere volare via la zona Champions. Vediamo insieme, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA