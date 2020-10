Milan-Roma: si va verso la conferma di Leao | Serie A News

Verso Milan-Roma: dovrebbe giocare Leao dal 1′

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, dovrebbe giocare ancora da esterno offensivo sinistro nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli per Milan-Roma di questa sera a San Siro. Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Leao, dunque, così come nel derby di Milano dovrebbe essere preferito a Rade Krunić per la sostituzione dell’assente Ante Rebić. ECCO QUANDO POTREBBE RIENTRARE IL CROATO >>>