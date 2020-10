Milan-Roma: Rebic assente. In panchina giovedì? | Serie A News

Verso Milan-Roma: Rebic out, ma vicino al rientro

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Ante Rebic, classe 1993, attaccante croato del Diavolo, non ci sarà questa sera per Milan-Roma. Il tecnico Stefano Pioli, dunque, dovrà rinunciare ancora a Rebic, infortunatosi al gomito sinistro un mese fa a Crotone. L’ex Eintracht Francoforte, così come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, ha svolto degli allenamenti personalizzati nell’ultima settimana. Tra oggi e domani, quindi, Rebic svolgerà dei nuovi controlli al gomito lussato. Qualora ottenesse il via libera per tornare in gruppo (avverrebbe soltanto nel caso in cui non ci fossero problemi nei contrasti), Rebic potrebbe sedere già in panchina giovedì. A San Siro, alle ore 18:55, arriverà infatti lo Sparta Praga per la 2^ giornata del Gruppo H di Europa League. LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-ROMA DI SAN SIRO >>>