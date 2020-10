Milan-Roma, le probabili formazioni di Pioli e Fonseca / News

Ultime Notizie Milan-Roma: le probabili formazioni

MILAN NEWS – Circa 24 ore a Milan-Roma, partita che può già dire molto sul campionato delle due squadre. Siamo solo alla quinta giornata, ma la Serie A è già entrata nel vivo. Si fa sul serio. Ecco perché Stefano Pioli con ogni probabilità si affiderà al miglior undici rossonero possibile, senza cambiare troppo. Tornano i titolari dopo il match europeo di giovedì. Ecco, dunque, la probabile formazione.

In porta, ovviamente, Gianluigi Donnarumma. Davanti a lui, sulla destra dovrebbe tornare dal primo minuto dopo aver risposato Davide Calabria. Al centro ancora una volta Simon Kjaer e il capitano Alessio Romagnoli, coppia ormai consolidata e tornata a pieno organico. A sinistra, intoccabile, Theo.

La cerniera di centrocampo è sempre la stessa nelle partite che contano: dà affidabilità e qualità. Franck Kessie affiancherà Ismael Bennacer. Anche loro due erano stati divisi giovedì, con solo l’ivoriano titolare. Ora si ritrovano.

Sulla trequarti qualche dubbio in più, ma come detto si dovrebbe andare avanti all’insegna della continuità. Quindi Alexis Saelemaekers torna titolare sulla fascia destra con Hakan Calhanoglu che ha recuperato dalla distorsione alla caviglia e ricoprirà il solito ruolo di trequartista. Rafael Leao giocherà largo a sinistra, anche lui di rientro dopo il turno di riposo. Unica punta come sempre Zlatan Ibrahimovic, al momento tra i capocannonieri della Serie A e alla ricerca della fuga.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca

