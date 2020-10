Milan-Roma: Pioli, con i rossoneri il suo record di vittorie | Serie A News

Verso Milan-Roma: Pioli, che numeri con i rossoneri

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Stasera, a San Siro, si disputerà la sfida Milan-Roma e Stefano Pioli, tecnico del Diavolo, si avvicina al match forte dei numeri che promuovono il suo lavoro alla guida del Milan. Finora, infatti, Pioli ha diretto i rossoneri in occasione di 43 partite: ha collezionato 25 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte. Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina. La sua percentuale di vittoria, alla conduzione tecnica del Milan, dunque, è del 58,14%: si tratta del dato migliore nella sua carriera di allenatore. E Pioli, in Milan-Roma di questa sera, cercherà di ritoccarlo verso l’alto. Con l’Inter, in 27 gare, Pioli chiuse con il 51,85% di vittorie; con la Lazio, in 91 gare, si fermò al 48,35%; numeri inferiori, infine, con Fiorentina (74 gare e 36,49% di vittorie) e Bologna (97 gare e 32,99% di vittorie). LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-ROMA A SAN SIRO >>>