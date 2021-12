Milan-Roma, per Florenzi sarà la prima volta da ex in Serie A

Alessandro Florenzi potrebbe giocare titolare in Milan-Roma: affronterebbe la squadra per cui tifa e dove è cresciuto per la prima volta

Daniele Triolo

Giovedì 6 gennaio 2022 si giocherà, alla ripresa della Serie A, la sfida Milan-Roma e per Alessandro Florenzi sarà una partita speciale. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Florenzi, che a 31 anni non ha mai incrociato la 'sua' Roma da avversario, se la ritroverà di fronte al primo impegno del Milan nel nuovo anno.

Il numero 25 rossonero, come si ricorderà, aveva saltato la partita di andata, quella vinta per 2-1 dal Diavolo allo stadio 'Olimpico', perché non era riuscito a recuperare in tempo dall'operazione di pulizia al menisco. Ora, però, che Davide Calabria sta rientrando dopo una lunga convalescenza per il problema al polpaccio, Florenzi si è preso la fascia destra del Milan.

Nelle ultime quattro partite di campionato Florenzi è stato sempre titolare e si prepara a diventarlo anche per Milan-Roma, sempre ammesso che Calabria gli lasci il posto così facilmente. Due anni fa il calciatore capitolino si è congedato dalla sua Roma, approdando in prestito prima al Valencia poi al PSG. È stato più facile, così, distaccarsi dalla sua città e dalla squadra del suo cuore.

Quando è ritornato, la scorsa estate, è stato respinto mentre stava decollando l'era di José Mourinho. A fine gennaio 2020, dunque, l'ultimo, doloroso 'frame' dell'esperienza di Florenzi con la Roma. Nel derby contro la Lazio. Ora, però, il presente si chiama Milan. Dopo un avvio stentato, Florenzi ha preso via via confidenza con il gruppo e gli schemi di mister Stefano Pioli. Una volta recuperata una buona condizione atletica è arrivata la continuità ed il suo primo gol in rossonero, ad Empoli su calcio di punizione.

Dopo tutto il mese di dicembre trascorso da titolare, dunque, Florenzi potrebbe iniziare il 2022 con Milan-Roma, ricominciando da dove ha terminato con la partita che, più di tutte, proprio non vorrebbe saltare.