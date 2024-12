Milan-Roma, Ordine rivela le possibili mosse sul mercato: poi parla di derby tra deluse

"«Segnali positivi negli ultimi 2 giorni» è la sintesi di Fonseca. Che se lo ritrova titolare dopo l’ultima apparizione (l’11 dicembre contro la Stella Rossa). E visto che siamo in tema ecco l’altra precisazione di Fonseca in materia di calcio-mercato con l’interrogativo Tomori promesso, secondo le cronache, alla Juve. Spiega Fonseca: «Tomori è molto utile per il Milan, giochi o non giochi si comporta sempre allo stesso modo e questo è molto importante». Ecco il punto di sintesi allora. Se dovesse partire Tomori non sarà certo col consenso dell’allenatore".

Milan, Ordine: "Kolo Muani può prendere il posto di Jovic"

"Un po’ come avvenne in estate con Saelemaekers considerato una pedina preziosa per l’assetto tattico ma poi finito alla Roma per la necessità di avere dietro Morata un ricambio fisicamente affidabile, come Abraham visti i guai di Jovic poi convinto a operarsi per la pubalgia. A proposito di mercato, l’ultima traccia porterebbe a Parigi dal Psg intenzionato a liberarsi (in prestito) del centravanti Kolo Muani. Potrebbe prendere il posto, numericamente, di Jovic in partenza e dar vita alla concorrenza con Morata i cui numeri, in fatto di gol, non sono molto soddisfacenti".