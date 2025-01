Milan-Roma, traguardo importante per Maignan in Serie A

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Maignan ha toccato quota 100 presenze in Serie A. Il portiere francese, nella stagione 2018/2019 , vinse il premio di miglior portiere della Ligue 1 con la maglia del Lille e, due stagioni dopo, coi Dogues (mastini) vinse il campionato.

Con l'addio di Donnarumma nel 2021, il Milan acquistò Maignan dalla squadra francese per 16.4 milioni di euro. Nella sua prima stagione italiana, il numero 16 rossonero è stato fondamentale per la vittoria dello Scudetto e si aggiudicò anche il premio di miglior portiere della Serie A. LEGGI ANCHE: Juventus-Milan, probabili formazioni: Conceicao rivoluzione o no?