Milan-Roma: la rivoluzione di Pioli in quattro mosse | Serie A News

, tecnico rossonero, esordiva alla guida delpiù o meno un anno fa. Il, a, la prima gara:. La settimana seguente, il, il suoperse () allo stadio ‘Olimpico‘ contro la. E proprio Milan-Roma , domani, potrebbe essere la gara della svolta, in positivo, per Pioli ed il suo gruppo. In caso di vittoria, il Milan blinderebbe infatti ilnella classifica di. Ma come ha fatto Pioli, in appena dodici mesi, a far viaggiare così bene un gruppo che sembrava perso ed allo sbando? Vediamo la rivoluzione di Pioli insecondo il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA