Milan-Roma: Ibrahimovic contro Dzeko. Vecchi a chi? | Serie A News

Verso Milan-Roma: sfida anche tra Ibrahimovic e Dzeko

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Stasera i riflettori di San Siro si accenderanno per Milan-Roma, gara in programma alle ore 20:45. Il match, valido per la 5^ giornata di Serie A, vedrà confrontarsi i bomber delle due squadre. Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic, classe 1981 ed Edin Dzeko, classe 1986.

Sebbene i due, Ibrahimovic e Dzeko, abbiano 73 anni in due, questo Milan-Roma per loro rappresenterà il primo incrocio in carriera. Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina. Ibrahimovic e Dzeko, centravanti formidabili, così diversi per carattere e doti tecniche, ma altrettanto abili nell’attirare su di loro il gioco della propria squadra.

Sono, come dichiarato ieri da Stefano Pioli, tecnico del Milan, a tutti gli effetti “due registi offensivi“. Nella loro carriera, i cannonieri di Milan e Roma hanno vinto tantissimo. Lo svedese (di origini bosniache, n.d.r.) ha vinto in Olanda, in Italia, Spagna ed in Francia; il bosniaco in Germania ed in Inghilterra. I titoli nazionali sono tutti in bacheca. Manca, ad entrambi, la Champions League. Ibrahimovic, invece, ha vinto l’Europa League con il Manchester United.

Appare paradossale che i due, in giro sui campi di calcio dal 2003, non si siano mai incontrati in carriera prima d’ora. In occasione di Milan-Roma dello scorso 28 giugno, terminata 2-0 per il Diavolo, Dzeko era in campo ed Ibrahimovic non ha giocato poiché infortunato al polpaccio. Pensare che i due avrebbero potuto anche essere compagni di squadra in rossonero. Nell’estate 2009 Adriano Galliani volò a Sarajevo per convincere Dzeko a venire al Milan.

L’attaccante, all’epoca al Wolfsburg, ne era entusiasta, anche perché simpatizzava Milan (e Marco van Basten) sin da piccolo. Il club tedesco, però, lo cedette al Manchester City per 35 milioni di euro. Ed il Milan, l’estate seguente, rilevò Ibrahimovic dal Barcellona. Ibrahimovic, però, avrebbe anche potuto vestire la maglia della Roma. Nel 2004, quando Fabio Capello lo aveva consigliato alla società. Poi andò alla Juventus e lo ottenne da Luciano Moggi a Torino. Nel 2015, quando stava pensando all’addio al PSG e, infine, già nel dicembre scorso, quando Ibra, però, trattava già con il Milan per il suo ritorno.

A poche ore da questo Milan-Roma, poi, è singolare constatare come sia Ibrahimovic sia Dzeko, finora, abbiano segnato soltanto doppiette: due lo svedese, contro Bologna e Inter, nelle uniche due apparizioni in campionato causa CoVid_19; una il bosniaco, che si è svegliato contro il Benevento. Stasera a chi toccherà l’onore di bombardare il portiere rivale? LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-ROMA DI QUESTA SERA >>>