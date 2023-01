Milan-Roma, la probabile formazione: Pioli si affida agli 11 di Salerno

Milan, la probabile formazione contro la Roma

Contro la Roma, si legge, attesa per domenica sera a San Siro, Pioli dovrà arrangiarsi con i disponibili che ha, gli stessi con cui ha viaggiato a Salerno. Dal lungo elenco di infortuni nessuno è destinato a uscire per la gara del week end: Origi e Messias sono i più avanti ma la prudenza è d’obbligo. Potranno essere pronti per la Coppa Italia di mercoledì stesso obiettivo di Simon Kjaer. Rade Krunic con ogni probabilità si aggiungerà tra la trasferta di Lecce (sabato 14) e il derby di Supercoppa in Arabia, il 18 gennaio. La lista continua: Rebic è atteso in campo solo a fine mese, Ibra rientrerà al lavoro a Milanello a fine settimana e punta la Champions del 14 febbraio contro il Tottenham. Per Maignan, come è noto, è ancora impossibile fare stime precise.