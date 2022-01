Milan-Roma: Florenzi, due missioni nella sua sfida del cuore

Alessandro Florenzi, cuore giallorosso, partirà forse titolare in Milan-Roma di giovedì pomeriggio. Gara senza dubbio speciale per lui

Daniele Triolo

Giovedì pomeriggio, a 'San Siro' si disputerà Milan-Roma. Sfida non per banale per i rossoneri e per Alessandro Florenzi, soprattutto: romano e romanista doc, era uno dei capitani designati per i giallorossi prima di arrivare alla rottura con la società capitolina.

L'addio di Florenzi, giunto al Milan in prestito durante l'estate, alla 'sua' Roma è arrivato in maniera graduale. Due prestiti, prima nella Liga al Valencia poi nella Ligue 1 al PSG, prima del ritorno qualche mese fa alla corte giallorossa. Paulo Fonseca lo vedeva poco, preferendogli Rick Karsdorp. Invece José Mourinho gli aveva manifestato stima: nonostante ciò, Florenzi non è voluto andare in ritiro, rimanendosi ad allenare a Trigoria con tutti gli esuberi.

Scelta, di fatto, condivisa con il club romano, che aveva già preso un'altra direzione. E Florenzi si è semplicemente adeguato a queste scelte. È poi arrivata la chiamata del Milan, alla quale Florenzi ha risposto subito presente. Dopo un periodo difficile, dovuto a qualche problema fisico di troppo, ormai superato brillantemente, il numero 25 rossonero è diventato sempre più importante nel contesto tattico di mister Stefano Pioli.

Nonostante il recupero di Davide Calabria, Florenzi è deputato a partire titolare in Milan-Roma di giovedì ed avrà due missioni davanti a sé. La prima è dimostrare, nell'incrocio dei sentimenti con i giallorossi, che è ancora un giocatore molto importante per una squadra di alto livello come quella rossonera. La seconda è cominciare il suo 2022 alla grande per poter tornare velocemente nel giro della Nazionale Italiana.

Ha vinto, è vero, gli ultimi Europei con gli Azzurri di Roberto Mancini, ma è un po' uscito dalle ultime rotazioni. Con un grande Milan-Roma, e un ottimo avvio di nuovo anno, Florenzi può strappare il pass per i playoff dei Mondiali 2022 in Qatar. Milan, in arrivo un top player dal Real Madrid? Le ultime news >>>