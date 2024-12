A Milano , infatti, Dybala ha segnato contro il Milan soltanto una volta, in occasione di Milan-Palermo 0-2 del 2 novembre 2014 . Da lì, come detto, reti a profusione con le maglie di Juventus e Roma , ma sempre nelle partite giocate tra le mura amiche. A 'San Siro', nel 2022 , la 'Joya' ha ritrovato poi il gol, ma davanti aveva l' Inter .

Ranieri spera che Dybala possa sfatare, in Milan-Roma di stasera, questo tabù e, perché no, mettere la firma su un successo in trasferta che, in casa giallorossa, manca da ben 8 mesi.