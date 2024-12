Milan-Roma, un derby USA da 1,8 miliardi di euro con una differenza

Friedkin ha acquistato la Roma nel 2020 per 199 milioni dalla proprietà gestita da Pallotta . In seguito, i texani ha rilevato l'ultima parte della Roma per arrivare al 100% dell'acquisizione, sborsando altri 37 milioni . Fino a questo momento, gli statunitensi giallorossi hanno hanno investito quasi 1 miliardo di dollari, precisamente 985 milioni .

Il Milan ha chiuso in utile i due bilanci che portano la firma di RedBird: 6 milioni nel 2022/23 e 4 milioni la scorsa stagione. Da quando c'è Friedkin, la Roma ha chiuso con un rosso in bilancio per 4 anni, con una perdita totale pari 589 milioni di euro. L'obiettivo di Cardinale per questa stagione è quello di chiudere in utile anche questa stagione e, grazie al rifinanziamento del prestito, potrà pensare allo stadio ed alla collaborazione con nuovi partner. La Roma, invece, spera di ridurre la perdita al termine della stagione in corso. LEGGI ANCHE: Milan-Roma bollente per Fonseca: esonero se perde? Ecco cosa filtra >>>