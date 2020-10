Milan-Roma: Calhanoglu scalpita per giocare titolare | Serie A News

Verso Milan-Roma: Calhanoglu verso una maglia da titolare

MILAN-ROMA ULTIME NEWS – Hakan Calhanoglu, un recupero lampo! Come ricordato da ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, il trequartista turco la scorsa settimana si era procurato una distorsione alla caviglia in allenamento a Milanello. Già ieri pomeriggio, però, l’ex Bayer Leverkusen si è allenato con il gruppo, superando, dunque, l’ultimo provino. Salvo sorprese, pertanto, Calhanoglu figurerà nell’elenco dei convocati di Stefano Pioli per Milan-Roma e sarà a disposizione. Giocherà titolare? Il numero 10 del Diavolo scalpita: qualora oggi la sua caviglia desse ulteriori risposte positive, Calhanoglu sarà regolarmente al suo posto per Milan-Roma, fantasista nel 4-2-3-1 alle spalle di Zlatan Ibrahimović. A ‘rimetterci’, per il recupero del turco, sia Brahim Díaz sia Rade Krunić, che erano in ballottaggio per la sua sostituzione. LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-ROMA DI SAN SIRO >>>