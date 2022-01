Milan-Roma 3-1, la moviola: Chiffi aiutato dal VAR | Serie A News

La moviola di Milan-Roma 3-1, arbitro Daniele Chiffi della sezione A.I.A. di Padova. Dubbi sul contatto tra Zlatan Ibrahimovic e Roger Ibanez

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato la moviola di Milan-Roma, partita della 20^ giornata della Serie A 2021-2022 terminata 3-1 per i padroni di casa. Voto 5 per l'arbitro del match, il signor Daniele Chiffi della sezione A.I.A. di Padova, per gialli non dati, ammonizioni con i tempi sbagliati, gestione e controllo della situazione incerte.

Parlando della moviola di Milan-Roma, la 'rosea' ha sottolineato come Chiffi non abbia 'sparso calmante' su una partita che, al contrario, ne avrebbe avuto bisogno. Soprattutto nel finale del primo tempo e con due episodi da cartellino giallo non assegnato.

Ad inizio gara deve intervenire il V.A.R., con l'arbitro Gianluca Aureliano, per segnalare a Chiffi la deviazione di braccio, in area di rigore, di Tammy Abraham sul tiro di Theo Hernández parato da Rui Patrício. Al direttore di gara viene consigliata una 'on field review' al termine della quale è assegnato giustamente il penalty in favore dei rossoneri.

L'arbitro, poi, ha sorvolato su due netti cartellini gialli da infliggere prima a Roger Ibañez e, successivamente, a Matías Viña per un'entrataccia su Junior Messias. Tali episodi, di fatto, hanno incendiato il match che, al 43', ha visto partire un principio di rissa.

Nato per un contatto in area di rigore giallorossa tra Henrik Mkhitaryan e Rade Krunić e che ha visto protagonisti Theo Hernández e Rick Karsdorp, ammoniti insieme a Lorenzo Pellegrini (quest'ultimo per proteste). Espulso nell'occasione il team manager milanista, Andrea Romeo.

Nel secondo tempo, Chiffi vede e valuta non da rigore una trattenuta, lieve, di Sandro Tonali su Nicolò Zaniolo. Episodio da campo, il V.A.R. fa bene a non intervenire. Dubbi, però, per la 'rosea', sul contatto tra Ibañez e Zlatan Ibrahimović nell'area di rigore rossonera. Milan, nome nuovo per sostituire Kjær: le ultime news di mercato >>>