Milan-Roma 2-2, Pioli: “Ci siamo incasinati la vita da soli” | Serie A News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato al termine di Milan-Roma 2-2 nel post-partita di 'San Siro'. Amarezza per i due punti buttati via

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato Milan-Roma 2-2 nel post-partita di 'San Siro'. Le dichiarazioni dell'allenatore milanista sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche dal 'Corriere dello Sport'.

Milan-Roma 2-2: così Pioli nel post-partita di 'San Siro' — "Non aver vinto una partita giocata così bene è un vero peccato", ha affermato Pioli subito dopo Milan-Roma. Interrogato sul perché avesse fatto dei cambi che più di qualcuno non ha sinceramente capito, il tecnico ha poi replicato: "Volevo mettere energie fresche. Volevo anche alzare i centimetri della squadra".

Delusione lampante, ad ogni modo, sul volto di Pioli dopo Milan-Roma. L'allenatore, però, insisterà nel riproporre il suo calcio. "Dobbiamo continuare a giocare così, ma dirò ai ragazzi che le partite finiscono al 95'. Avevamo messo gente per alzare la squadra, ma ci voleva più attenzione".

Le due reti subite dai giallorossi, all'87' e al 93', hanno vanificato quanto di buono avevano fatto i rossoneri fino a quel punto: "Difficile parlare con la squadra adesso, c'è delusione. Ci siamo incasinati la vita da soli", la confessione, amara, di Pioli, sull'esito finale - immeritato - del match di 'San Siro'.

Con questi due punti persi, ora, il Napoli è volato a +7 in classifica. "Non la stiamo guardando - ha rivelato il tecnico di Parma -. Noi guardiamo solo alle nostre prestazioni, ma sappiamo che per lottare per lo Scudetto dobbiamo vincere tante partite". Giocando ogni tre giorni, poi, è sempre difficile recuperare tanto le energie quanto i calciatori infortunati. E il Diavolo ne ha tanti.

"Il risultato contro la Roma non è quello che volevamo" — "Non ho certezze, spero di recuperare qualcuno. La squadra sta bene, si gioca ogni tre giorni, ma abbiamo lavorato con cura e attenzione anche dal punto di vista fisico" , ha ribadito Pioli al termine di Milan-Roma. "Giocando subito non potevano essere carichi troppo pesanti. Abbiamo giocato due ottime partite, anche se il risultato contro la Roma non era quello che volevamo. Dobbiamo migliorare in certe situazioni".

I rossoneri, comunque, continuano ad incassare troppe reti. Pioli è consapevole del problema e proverà a porvi rimedio. "I minuti finali sono cambiati con il 2-1. Loro poi ci hanno provato fino alla fine, noi dovevamo difendere meglio in quelle situazioni. Dispiace non aver vinto, l'avevamo preparata bene e l'abbiamo giocata bene. Analizzeremo con calma le gare", ha chiosato.