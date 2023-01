Moviola Milan-Roma 2-2: “Braccio Ibañez, niente rigore” | Serie A News

La moviola di Milan-Roma, partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023, terminata 2-2 ieri sera a 'San Siro'. Arbitro sufficiente

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Roma, partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023, terminata 2-2 ieri sera a 'San Siro'. L'arbitro del match, il signor Davide Massa di Imperia, ha preso 6 in pagella: non ha sbagliato, infatti, in occasione dell'avvenimento clou della gara. Anche se, a conti fatti, ha distribuito forse troppi cartellini gialli.

Milan-Roma 2-2: la moviola della 'rosea' — Per la 'rosea', Massa si è presentato a 'San Siro' in 'versione sceriffo'. Ha ammonito, infatti, ben undici calciatori più il tecnico rossonero Stefano Pioli. Hanno un senso, a ben guardare la moviola di Milan-Roma 2-2, i cartellini gialli che scaturiscono dalle azioni di calcio giocato; un po' meno, invece, quelli comminati per proteste. Sono regolari i quattro gol del match, incluso quello del 2-2 definitivo, visto che c'è la punizione per la Roma per il fallo di Aster Vranckx su Paulo Dybala.

Reti buone, anche quelle di Kalulu e Abraham — Proteste, ad ogni modo, da parte dei giallorossi per il gol dell'1-0 del Milan, firmato da Pierre Kalulu. Recriminazioni immotivate, visto che Brahim Díaz non interferisce con l'azione, l'autore del gol nemmeno sfiora di mano il pallone e Fikayo Tomori non commette blocco irregolare su Chris Smalling. L'episodio che più ha fatto discutere, comunque, avviene al 63'. Il milanista Alexis Saelemaekers calcia il pallone che inconccia l'avambraccio di Roger Ibañez, posizionato nell'area di rigore ospite.

L'arto destro del difensore brasiliano, però, è ben attaccato al corpo. Pertanto, non si può configurare la punibilità e non c'è calcio di rigore per il Diavolo.