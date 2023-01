Milan-Roma 2-2: “Il Diavolo copia l’Inter” | Serie A News

Il Milan di Stefano Pioli pareggia (2-2) a 'San Siro' contro la Roma, gettando, di fatto, via due punti in 6' nel finale. Momento di follia

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Milan-Roma , partita della 17^ giornata della Serie A 2022-2023 , terminata 2-2 ieri sera a 'San Siro'. Il Milan di Stefano Pioli è andato ad un passo dalla vittoria che lo avrebbe (ri)portato a -5 dalla capolista Napoli che, qualche ora prima, aveva vinto 0-2 sul campo della Sampdoria . I rossoneri, però, si sono addormentati sul più bello, facendosi rimontare da 2-0 a 2-2 in 6' da una squadra, quella giallorossa, fino a quel punto piccola e tenera.

Il pubblico di 'San Siro' è rimasto incredulo dinanzi l'uno-due giallorosso, maturato quando ormai i tifosi del Diavolo guardavano l'orologio aspettando la fine per festeggiare. È invece successo l'imponderabile: due gol presi, sugli sviluppi di un calcio piazzato, tra l'87' e il 93' , autori Roger Ibañez e Tammy Abraham . Milan sotto shock: così come aveva fatto la sera prima l' Inter sul campo del Monza , si rovina nel recupero.

Quello di Milan-Roma è un pareggio doloroso quanto una sconfitta perché, adesso, la squadra di Luciano Spalletti scappa di nuovo a +7 e il Diavolo deve anche condividere il secondo posto con la Juventus . Per il 'CorSera', sono evidenti le responsabilità dei milanisti: presunzione e superficialità . Il Milan ha mollato, infatti, quando ormai aveva pensato di aver messo il risultato in cassaforte. Le scelte di Pioli, poi, hanno mandato un messaggio sbagliato al gruppo .

Pioli ha sbagliato tutto nel quarto d'ora finale

Prima ha tolto Ismaël Bennacer, dominatore del centrocampo, a 15' dalla fine. Nel finale, poi, convinto di avere i tre punti già in tasca, ha inserito Matteo Gabbia - passando alla difesa a tre dopo non aver mai sofferto a quattro - e ha tolto Olivier Giroud, punto di riferimento in attacco, anche solo per tenere qualche pallone e per far salire la squadra, sostituito da Charles De Ketelaere.