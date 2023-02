Milan, finalmente la rivincita di Tatarusanu: ma non era scarso?

Ciprian Tatarusanu, portiere del Milan, non subisce gol da tre partite e sembra aver riacquistato sicurezza. In sé stesso e dai suoi compagni

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Ciprian Tatarusanu, portiere del Milan che, in queste ultime partite, si sta prendendo una bella rivincita nei confronti dei propri detrattori. Se il Diavolo, infatti, si è lasciato (forse definitivamente) alle spalle la crisi nera del mese di gennaio grazie ad una ritrovata compattezza difensiva, il portiere rumeno classe 1986 ha sicuramente i suoi meriti.

Spesso Tatarusanu è finito nel mirino dei tifosi del Milan. I quali, nei mesi scorsi, non gli hanno perdonato nulla. In particolare, le due pesantissime sconfitte in campionato contro Lazio (0-4) e Sassuolo (2-5). Due partite in cui tutti i giocatori di Stefano Pioli hanno reso praticamente zero, compreso il portiere ex Fiorentina, Nantes e Olympique Lione, apparso non inappuntabile in molte situazioni.

Milan, Tatarusanu ha incassato tanti gol. Ma non era tutta colpa sua — Nonostante l'ambiente invocasse un cambio tra i pali, con una chance per Antonio Mirante o per una per il nuovo arrivato Devis Vásquez, Pioli e il Milan hanno dato fiducia a Tatarusanu. Il quale, dal canto suo, non si è mai abbattuto e ha reagito da par suo, sfoderano una serie di prestazioni all'altezza. Bene nel derby contro l'Inter, malgrado il gol incassato e la sconfitta. Ottimo contro Torino, Monza e Tottenham, dove è stato sempre attento e non ha subito reti.

Il Milan non metteva tre 'clean sheet' in fila dall'aprile 2022, in quell'incredibile finale di stagione che consegnò, poi, lo Scudetto ai rossoneri. Tatarusanu, poi, non concludeva tre incontri di fila con la porta inviolata dal settembre 2017. Allora giocava in Ligue 1, nel Nantes di Claudio Ranieri.

Certo, se il Milan nel recente passato ha incassato caterve di gol è perché Tatarusanu, che già non è il miglior portiere al mondo, non trasmette la tranquillità al reparto difensivo che, invece, è solito dare il titolare Mike Maignan. Se la squadra, però, è andata in crisi, le responsabilità non sono da attribuire soltanto all'esperto numero uno rossonero.

A fine anno andrà via. Intanto, fa il massimo per il Diavolo — Anzi, andando a rivedere i gol presi dal Milan a gennaio, si possono notare tante incertezze e interventi non perfetti. Ma nessun errore madornale. Anche per questo motivo Pioli ha continuato a difendere Tatarusanu e lo ha continuato a schierare titolare. Il suo futuro è comunque segnato.

Sta per rientrare Maignan e, presto, il rumeno si riaccomoderà in panchina. Al termine della stagione, poi, andrà via a parametro zero e sarà sostituito da Marco Sportiello. Nel frattempo, però, 'Tata' farà il meglio per difendere i pali della porta rossonera. Per dimostrare, ancora una volta, compagni in primis, che di lui ci si può fidare. Milan, derby di mercato con l'Inter per un top player >>>