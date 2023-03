Milan, la rivelazione di Florenzi: “Ho pensato di mollare tutto”

Alessandro Florenzi, difensore del Milan, ha parlato a 'StarCasinò', in particolare, del suo stato d'animo durante i tanti mesi di inattività

Daniele Triolo

Alessandro Florenzi, difensore rossonero, sarà convocato per Fiorentina-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Franchi' di Firenze. Sono passati quasi 7 mesi dal bruttissimo infortunio che, nella serata di Sassuolo-Milan 0-0 del 'Mapei Stadium' lo scorso 30 agosto 2022, lo ha messo fuori causa per più di metà stagione.

Milan, Florenzi aveva intenzione di smettere! — Florenzi, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola, ha raccontato quello che ha passato a 'Star Casinò Sport', partner ufficiale del club rossonero. «Ero di più che sconfortato. Non lo nego: ci sono stati alcuni frangenti in cui volevo mollare tutto. Mi sono chiuso nella cosa più importante che ho è che la mia famiglia e mi hanno aiutato a uscire da questo loop mentale che avevo... Mi è bastato vedere il pallone e mi è tornata la voglia».

"Fake news, hanno avuto anche tanta fantasia" — E sulle fake news social circolate nel momento no vissuto a gennaio dal Milan, 'Spizzi', così come lo chiamano con affetto i sostenitori del Diavolo, ha infine aggiunto: «Si sono dette altre cose che ci hanno fatto ridere in spogliatoio, hanno tirato fuori cose che .... Hanno avuto anche tanta fantasia». Mercato Milan, che occasione in Spagna >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!