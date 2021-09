Amici, famiglia e niente auto: Milan, il ritratto di Daniel Maldini

Daniel Maldini, attaccante del Milan, preferisce la 'patente del gol' a quella per le automobili. Ecco una descrizione del giovane gioiello

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Daniel Maldini , attaccante del Milan , il quale, dopo il suo primo gol in Serie A , arrivato sabato scorso allo stadio 'Picco' di La Spezia, si è trovato a dover gestire le idee ed anche la pressione.

Daniel Maldini, infatti, ha talento. Ma questo, da solo, non basta per emergere. E per mantenere alto il nome della famiglia Maldini nel Milan. Per far ciò, occorrono sacrifici e dedizione. Lui ha imboccato il giusto sentiero. D'altronde, ha gli esempi di nonno Cesare e papà Paolo, i primi due della dinastia, a fargli vedere come si fa.