Milan, il ritorno di Rebic farà rifiatare Giroud | Serie A News

Ante Rebic è tornato a segnare in Salernitana-Milan 2-2. Il croato, che sta ritrovando la forma, può giocare sia esterno sia centravanti

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Ante Rebic, attaccante del Milan, tornato al gol nella partita contro la Salernitana di sabato scorso. Il croato, infatti, ha realizzato un gol decisivo per le sorti del Diavolo, regalando ai rossoneri un punto insperato e un piccolo allungo sull'Inter in vetta alla classifica di Serie A.

La rete di Salerno, per Rebic, rappresenta idealmente anche la fine di un calvario. La sua stagione, infatti, è iniziata con problemi muscolari e, da ottobre in avanti, è proseguita con un po' di problemi alla caviglia. Ora che l'ex Eintracht Francoforte si è rialzato dalla panchina, però, secondo il quotidiano torinese, non ha più intenzione di sedercisi di nuovo.

In questo campionato Rebic ha giocato poco con il Milan. Appena 14 partite, per un totale di soli 609' sul terreno di gioco. Da quando è tornato ha collezionato soltanto spezzoni di gara. Stefano Pioli, tecnico rossonero, si augura che il suo numero 12 possa tornare ad essere decisivo in Milan-Udinese di venerdì 25 febbraio, ore 18:45, a 'San Siro' per la 27^ giornata di Serie A.

Così come fece il 19 gennaio 2020, quando realizzò una doppietta nel 3-2 del Milan sui friulani. Rebic, per 'Tuttosport', consentirà al Diavolo di Pioli di poter contare su molteplici soluzioni offensive. Può far rifiatare Rafael Leão giocando nel suo ruolo preferito, quello di esterno sinistro d'attacco, ma anche Olivier Giroud nel ruolo di centravanti.

Rispetto al francese, Rebic fa più movimento e dà meno punti di riferimento alle difese avversarie. Potrebbe persino essere utilizzato da trequartista, dietro la punta, visto che Brahim Díaz sta facendo molta fatica. Insomma, il croato potrà tornare utile nella lotta per lo Scudetto. Milan, sfida al PSG per un top player! Le ultime news di mercato >>>

