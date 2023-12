Milan, Ibrahimovic è tornato: i suoi primi passi nel nuovo ruolo

Per Stefano Pioli, l'arrivo di Ibrahimovic sarà "un valore aggiunto e una risorsa per tutti". Pioli vede Zlatan come un supporto, non come un tutor. Del resto, ha commentato la 'rosea', Ibrahimovic è un personaggio poliedrico: sportivo, attore, imprenditore. L'iniziativa non gli è mai mancata, sebbene, magari, in campo imprenditoriale non gli sia riuscito sempre tutto. Così come è stato, invece, su un campo da calcio.