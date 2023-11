Ibrahimovic di nuovo al Milan: ruolo, compiti e progetti dello svedese

Il patto tra Ibrahimovic e Gerry Cardinale è stato raggiunto nei giorni scorsi, dopo un corteggiamento partito da lontano da parte del proprietario del Milan nei confronti dell'ex centravanti. Dopo l'addio a Paolo Maldini la dirigenza del club di Via Aldo Rossi si è messa subito in moto per cercare una figura che avrebbe potuto aiutare il Diavolo in tanti modi. E Cardinale ha colto subito l'opportunità di legarsi - nuovamente - allo svedese.

Lo svedese sarà 'un uomo RedBird' con il Milan come prima occupazione — Secondo le ultime indiscrezioni, Ibrahimovic non dovrebbe inserirsi nell'organigramma societario del Milan. Sarà, al contrario, una sorta di 'consigliere' di Cardinale e di RedBird. Una figura strettamente legata, dunque, al proprietario, che avrà la possibilità di spaziare su diversi fronti. Non un classico direttore generale o sportivo al Milan, insomma. Alla squadra potrà essere utile con la sua esperienza. Ma coglierà l’opportunità di rapportarsi con Cardinale che da anni lavora con le star del cinema e dello sport negli Stati Uniti d'America.

Ibrahimovic, quindi, entrerà a far parte della galassia RedBird e per il Milan sarà un valore aggiunto. Per il 'CorSport', infatti, il suo carisma potrà essere utile a Milanello in alcuni momenti della stagione. Più in generale, potrà offrire al club la sua visione di calcio. LEGGI ANCHE: Stadio, il ritorno di Ibra e non solo: Milan, parla Furlani >>>

