Milan, Florenzi è carico: “Felice di essere tornato per lottare”

Alessandro Florenzi, difensore del Milan, è tornato in campo a 195 giorni di distanza dall'infortunio di fine agosto. Ora promette battaglia

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Alessandro Florenzi, difensore del Milan che ha un buon motivo (forse è l'unico, nella rosa rossonera) per ricordare in termini positivi il pareggio casalingo, 1-1, maturato lunedì sera a 'San Siro' contro la Salernitana.

Milan, è tornato in campo 'Spizzi' Florenzi! — Nella partita del Diavolo contro la squadra di Paulo Sousa, infatti, il classe 1991 è tornato in campo a 195 giorni di distanza dall'ultima volta. Florenzi, come si ricorderà, nel finale di Sassuolo-Milan 0-0 dello scorso 30 agosto 2022 riportò un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale.

Un infortunio molto serio che convinse il Milan, nell'ultimo giorno di quel mercato estivo, a prendere in prestito Sergiño Dest dal Barcellona e Florenzi a volare in Finlandia per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. Quasi 200 giorni dopo, dunque, Florenzi è tornato in campo nel Milan.

Sarà utile per Pioli e nello spogliatoio del Diavolo — Prezioso per mister Stefano Pioli e per lo spogliatoio rossonero, due sere fa, dopo Milan-Salernitana 1-1, ha raccontato in televisione: «Ho passato mesi difficili. Non è stato facile vivere da fuori tutto quanto. Mi era mancato il campo, mi era mancato lo stadio e mi erano mancati i miei compagni».

Ieri, poi, sui suoi profili social ha aggiunto: «Da qui alla fine ci sarà tanto da lottare. Da qui alla fine servirà sempre più sudore. Per il nostro obiettivo. Felice di essere tornato. Per lottare. Per sudare. Da qui alla fine. Per il nostro obiettivo». 'Spizzi' c'è, pronto a dare una mano al Diavolo, e i rossoneri lo utilizzeranno al meglio. Milan, svolta per il rinnovo di Leao? Il punto >>>

