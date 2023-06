Milan, ufficiale il ritiro di Ibrahimovic. Mercato, rumors e tentazioni

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 5 giugno 2023. E non poteva essere altrimenti, visto quanto è successo nella giornata di ieri, ultimo weekend di campionato, al termine di Milan-Verona 3-1 a 'San Siro'. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate sui rossoneri sulle pagine di 'PianetaMilan.it'.